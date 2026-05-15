Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» берет верх над «Оболонью» во всех 6 встречах в УПЛ (мячи 19-1).

Горняки одерживают в общем 6-ю победу подряд (мячи 15-4), а на своем поле – 7-ю (мячи 17-1).

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 20 матчей (+16=4), а домашняя – 11 (+10=1).

Дончане забивают в общем 13 игр подряд, а в родных стенах – 28.

Завершается сухая домашняя серия горняков – на 632-й минуте.

50-й матч во главе «Шахтера» проводит Арда Туран (ЧУ – 28, КУ – 2, ЕК – 20). Под его руководством оранжево-черные 32 встречи выиграли, 12 завершили вничью, 6 проиграли, 106 мячей забили, 39 пропустили.

100-й матч в качестве капитана проводит Николай Матвиенко. 86 раз он выводил на поле «Шахтер» (ЧУ – 57, КУ – 5, ЕК – 24) и 14 – национальную сборную.

Марьян Швед, 3-й раз поразивший ворота «пивоваров», становится автором 2200 гола горняков в чемпионатах Украины.

18-летний голкипер Ростислав Баглай становится первым футболистом 2008 г. р., задействованным дончанами в УПЛ.

«Оболонь» терпит 40-е поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Александра Антоненко 6-й раз подряд уступают хозяевам (мячи 3-17).

Безвыигрышная серия «пивоваров» достигает 10 матчей (=5-5), а рекордная безничейная на чужих полях - 9 (+2-7).

«Оболонь» вносит еще три поправки в таблицу клубных достижений, забивая 5 игр подряд, а пропуская, как в общем, так и в гостях – 9.

Максим Чех забивает первый мяч «пивоваров» «Шахтеру» – на 493-й минуте.

«Полесье» прерывает 3-матчевую победную серию, а «Эпицентр» – 4-матчевую ничейную.

Житомиряне обновляют личный рекорд, продлив гостевую безничейную серию до 15 игр (+11-4).

15-й мяч в УПЛ в рядах «волков» забивает Александр Назаренко.

200-й мяч в украинской карьере пропускает Георгий Бущан (ЧУ – 86, КУ – 8, СК – 1, ЕК – 75, СУ – 30).

Испанский защитник «Эпицентра» Нил Коч становится автором 50-го автогола легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины.

ЛНЗ устанавливает новый личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 5 игр (+2=3).

«Сиреневые» проводят 10-й сухой матч в этом сезоне на своем поле.

«Полтава» терпит 20-е поражение в элитном дивизионе, в том числе 10-е в гостях.

Безвыигрышная серия малиново-золотых достигает 14 матчей (=4-10).

Полтавчане пропускают 26 игр кряду, а в гостях – во всех 14.

«Динамо» одерживает 10-ю победу в чемпионатах Украины под руководством Игоря Костюка (в 15-м матче).

Безничейная домашняя серия бело-синих достигает 11 игр (+7-4).

Киевляне реализовывают 22-й пенальти кряду.

Владислав Дубинчак проводит 200-й матч в карьере (ЧУ – 158, КУ – 12, ЕК – 30), а Владимир Бражко – 100-й за «Динамо» (ЧУ – 69, КУ – 9, ЕК – 22).

Андрей Ярмоленко 20-й раз подряд забивает с «точки» и бьет рекорд УПЛ 20-летней давности Васила Гигиадзе.

Тарас Михавко становится автором 20-гола динамовцев в домашних баталиях с «колосками».

«Колос» прерывает две свои серии: победную – из 4-х игр и сухую – на 367-й минуте.

Ковалевцы пропускают 30-й мяч с пенальти.

Антон Салабай становится автором 8000-го гола гостей в чемпионатах Украины.

«Кривбасс» 4-й раз подряд побеждает в гостях у «Вереса» (мячи 9-2).

Владимир Мулык забивает 50-й мяч бело-красно-черных в этом сезоне.

Джовани Эрберт становится автором 10-го гола криворожцев в гостевых баталиях с ровенчанами. Кроме того, мяч, забитый панамцем, оказывается 100-м, пропущенным «Вересом» в чемпионатах Украины при Олеге Шандруке.

Михаил Протасевич забивает 30-й мяч «джокеров» красно-черных в элитном дивизионе.

«Заря» продлевает свою голевую серию до 12 игр.

Луганчане пропускают в гостях 10 матчей подряд.

Черно-бело-красные реализовывают 5-й пенальти кряду.

4-й раз поражает ворота черно-желто-зеленых Филипп Будковский (2 гола – за «Зарю», по 1 – за «Десну» и «Полесье»).

«Александрия» терпит 80-е поражение в чемпионатах Украины под руководством Владимира Шарана.

«Горожане» зарабатывают в общем 3-ю «баранку» кряду (мячи 2-7), а в родных стенах – 5-ю (мячи 1-14), обновляя клубное «достижение».

Черно-желто-зеленые 10-й раз уступают гостям в этом сезоне.

Александрийцы вносят еще несколько поправок в таблицу личных антирекордов, продлив общую безвыигрышную серию до 20 матчей (=6-14), а домашнюю – до 10 (=1-9), и пропуская 20 игр подряд.

Теди Цара, забивший 10-й мяч «Александрии» в домашних баталиях с «Зарей», на 525-й минуте прерывает безголевую серию черно-желто-зеленых на своем поле.

Данил Скорко становится «обладателем» 30-й красной карточки сезона-2025/26 и 50-й александрийцев в УПЛ.

«Рух» терпит 6-е поражение подряд в гостях (мячи 1-12), обновляя личный антирекорд.

Подопечные Ивана Федыка продлевают безвыигрышную серию до 12 матчей (=2-10), а безничейную на чужих полях – до 10 (=2-8).

Виталий Роман на 554-й минуте прерывает «рекордную» гостевую безголевую серию желто-черных.

Первый мяч, забитый Андреем Сторчоусом, становится 200-м, пропущенным «Рухом» в УПЛ.

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Евгений Павлюк («Металлист 1925») и Егор Твердохлеб (ЛНЗ), 1-й – Ростислав Баглай («Шахтер»), Ростислав Лящук («Оболонь»), Дмитрий Матковский и Дмитрий Мурашко (оба – «Верес»).

Во втором для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Андрей Булеза («Карпаты») и Георгий Бущан («Полесье»).

30-й мяч в УПЛ забивает Егор Твердохлеб, 20-й – Амбросий Чачуа, 10-й – Питер Итодо, Денис Кузык и Андрей Сторчоус, 5-й - Тарас Михавко, 1-й – Джовани Эрберт (в 10-й игре), Алаа Грам (в 15-й), Владимир Мулык (в 17-й) и Михаил Протасевич (в 34-й).

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Владимир Танчик («Эпицентр»), в 3-й – Егор Твердохлеб (ЛНЗ), во 2-й – Максим Чех («Оболонь»).

3-й дубль в чемпионатах Украины делает Амбросий Чачуа, 2-й – Андрей Сторчоус и Хоакинете.

Марьян Швед становится автором 100-го гола «джокеров» в этом сезоне.

20-й пенальти из 21-го реализовывает Андрей Ярмоленко, 6-й из 6 – Хоакинете, 6-й из 8 - Филипп Будковский.

2-ю красную карточку в карьере получает Мигел Кампуш, 1-ю – Данил Скорко (в 74-й игре).

70-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Таллес («Рух»), 60-й – Ян Костенко («Карпаты»), 50-й – Салье Ба («Заря») и Никита Бурда («Колос»).

80-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Вишневого Денис Шурман.

Впервые назначает пенальти в ворота хозяев Евгений Цыбулько (в 12-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ