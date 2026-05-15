Испания15 мая 2026, 18:43 | Обновлено 15 мая 2026, 18:44
Мбаппе рассказал, где он продолжит карьеру
Французский форвард не планирует покидать «Реал»
Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил о том, что не планирует покидать мадридский «Реал»:
«Почему? Что? Нет. Я не уйду (прим. – из мадридского «Реала», – сказал 27-летний футболист.
В текущем сезоне на счету Килаина Мбаппе 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 41 забитым мячом и пятью ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее Мбаппе набросился на пророссийского политика.
