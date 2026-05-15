Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил о том, что не планирует покидать мадридский «Реал»:

«Почему? Что? Нет. Я не уйду (прим. – из мадридского «Реала», – сказал 27-летний футболист.

В текущем сезоне на счету Килаина Мбаппе 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 41 забитым мячом и пятью ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее Мбаппе набросился на пророссийского политика.