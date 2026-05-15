Жирона столкнулась с огромными проблемами после потери Владислава Ваната
Без форварда сборной Украины каталонский клуб трижды сыграл вничью и трижды потерпел поражения
Испанская «Жирона» испытывает огромные проблемы после травмы форварда сборной Украины Владислава Ваната, который пропустил шесть последних матчей.
Без 24-летнего футболиста каталонский клуб потерпел три поражения, три раза сыграл вничью и не одержал ни единой победы. Известные журналисты Нил Сола и Альберт Эрнандес оценили влияние украинца:
«Очень трудно сделать больше, чтобы выиграть, чем делает «Жирона», но катастрофическая игра вратаря позволяет сопернику победить. Если каталонцам тяжело забить один гол, представьте, как забить два... Травма Ваната обрекает команду», – пишет Сола.
«Травма тер Штегена была тяжелой, но отсутствие Ваната оказалось разрушительным. При этом «Жирона» должна бороться, цель остаться в Ла Лиге не так далека, как это может показаться», – отреагировал Эрнандес.
В нынешнем сезоне Ванат провел 29 матчей в составе каталонской команды, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи.
Sin duda. Lo de Ter Stegen fue duro pero lo de Vanat, que no ha hecho tanto ruido, ha sido devastador. Dicho esto el Girona está obligado a pelear no tiene tan lejos el objetivo como ahora puede parecer. https://t.co/GjK50Y8Dts— Albert Fernández (@albertfc11) May 14, 2026
