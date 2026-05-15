15 мая 2026, 12:41
Жирона столкнулась с огромными проблемами после потери Владислава Ваната

Без форварда сборной Украины каталонский клуб трижды сыграл вничью и трижды потерпел поражения

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанская «Жирона» испытывает огромные проблемы после травмы форварда сборной Украины Владислава Ваната, который пропустил шесть последних матчей.

Без 24-летнего футболиста каталонский клуб потерпел три поражения, три раза сыграл вничью и не одержал ни единой победы. Известные журналисты Нил Сола и Альберт Эрнандес оценили влияние украинца:

«Очень трудно сделать больше, чтобы выиграть, чем делает «Жирона», но катастрофическая игра вратаря позволяет сопернику победить. Если каталонцам тяжело забить один гол, представьте, как забить два... Травма Ваната обрекает команду», – пишет Сола.

«Травма тер Штегена была тяжелой, но отсутствие Ваната оказалось разрушительным. При этом «Жирона» должна бороться, цель остаться в Ла Лиге не так далека, как это может показаться», – отреагировал Эрнандес.

В нынешнем сезоне Ванат провел 29 матчей в составе каталонской команды, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи.

