Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 15:27 | Обновлено 16 мая 2026, 15:41
Динамо посоветовали подписать украинского защитника, забивающего в Европе

Александр Романчук, который играет в чемпионате Румынии, мог бы усилить киевскую команду

ФК Университатя Крайова. Александр Романчук

Киевскому «Динамо» посоветовали подписать украинского защитника Александра Романчука, который защищает цвета румынской «Университати» и уже забил шесть голов в сезоне:

«В защите «Динамо» – ужас. Из всех игроков прогрессирует только Тарас Михавко, который остается при этом неидеальным в обороне. Ни один из его напарников не выдерживает критики.

Нужен еще один центральный защитник. В юношеской команде есть левша Даниэль Дехтяр, однако ему всего 19. Действия Захарченко показывают, что означает отсутствие опыта.

В аренде есть Максим Дячук, который вроде бы и играет в «Польше», однако мы помним его игру в составе киевского клуба. Именно в обороне должно быть самое главное усиление команды – опытный защитник, конкурентный на фоне Премьер-лиги.

Стоит обратить внимание на Александра Романчука, который завоевал Кубок Румынии и которого высоко оценивают скауты. Он был в структуре киевлян и знает чемпионат Украины», – сообщил источник.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Румынии по футболу Университатя Крайова Александр Романчук (1999) Тарас Михавко Владислав Захарченко Максим Дячук
Николай Тытюк Источник: Telegram
