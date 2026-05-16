Динамо посоветовали подписать украинского защитника, забивающего в Европе
Александр Романчук, который играет в чемпионате Румынии, мог бы усилить киевскую команду
Киевскому «Динамо» посоветовали подписать украинского защитника Александра Романчука, который защищает цвета румынской «Университати» и уже забил шесть голов в сезоне:
«В защите «Динамо» – ужас. Из всех игроков прогрессирует только Тарас Михавко, который остается при этом неидеальным в обороне. Ни один из его напарников не выдерживает критики.
Нужен еще один центральный защитник. В юношеской команде есть левша Даниэль Дехтяр, однако ему всего 19. Действия Захарченко показывают, что означает отсутствие опыта.
В аренде есть Максим Дячук, который вроде бы и играет в «Польше», однако мы помним его игру в составе киевского клуба. Именно в обороне должно быть самое главное усиление команды – опытный защитник, конкурентный на фоне Премьер-лиги.
Стоит обратить внимание на Александра Романчука, который завоевал Кубок Румынии и которого высоко оценивают скауты. Он был в структуре киевлян и знает чемпионат Украины», – сообщил источник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
