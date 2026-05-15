ФОТО. Игроки Манчестер Сити устроили громкую вечеринку
Провожали Бернарду Силву и Джона Стоунза
Звезды «Манчестер Сити» вместе со своими девушками и женами устроили вечеринку до 1:30 ночи на прощальном празднике Бернарду Силвы и Джона Стоунза – в то время как их главный конкурент «Арсенал» играл в полуфинале Лиги чемпионов.
На вечеринке в Louis Night Club были замечены Фил Фоден, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, и другие игроки команды.
По данным британских СМИ, Бернарду Силву после вечеринки домой отвез Рубен Диаш на Lamborghini Urus, хотя квартира португальца находится всего в 150 метрах от клуба. Один из сотрудников заведения пошутил: «Не думаю, что он был в состоянии дойти пешком».
Вечеринка длилась около пяти с половиной часов – с 20:00 до 1:30 ночи.
Бернарду Силва за время выступлений за «Сити» выиграл 18 трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть титулов АПЛ.
Тем временем борьба за чемпионство продолжается: «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять очков за три тура до конца сезона.
