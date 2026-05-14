14 мая 2026, 22:44 | Обновлено 14 мая 2026, 22:58
Мбаппе сделал заявление после попадания в заявку Франции на ЧМ-2026

Килиан показал свое детское фото в футболке сборной

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

27-летний форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал решение главного тренера сборной Франции Дидье Дешама относительно заявки на чемпионат мира 2026.

Мбаппе вошел в список из 26 футболистов и высказался о предстоящем мундиале, который пройдет в трех странах.

Для самого нападающего этот чемпионат мира станет третьим в карьере. На двух предыдущих мундиалях сборная Франции с Мбаппе доходила до финала, однако победила лишь в 2018 году.

«Чемпионат мира, часть 3.

Огромная гордость – снова иметь возможность представлять свою страну на крупнейшем турнире.

Мы постараемся сделать так, чтобы вы нами гордились», – написал Килиан.

Мбаппе отыграл уже 96 матчей за сборную Франции, в которых оформил 56 голов и 40 ассистов. На ЧМ-2026 Франция сыграет против Ирака, Сенегала и Норвегии в группе I.

