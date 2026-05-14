Мбаппе сделал заявление после попадания в заявку Франции на ЧМ-2026
Килиан показал свое детское фото в футболке сборной
27-летний форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал решение главного тренера сборной Франции Дидье Дешама относительно заявки на чемпионат мира 2026.
Мбаппе вошел в список из 26 футболистов и высказался о предстоящем мундиале, который пройдет в трех странах.
Для самого нападающего этот чемпионат мира станет третьим в карьере. На двух предыдущих мундиалях сборная Франции с Мбаппе доходила до финала, однако победила лишь в 2018 году.
«Чемпионат мира, часть 3.
Огромная гордость – снова иметь возможность представлять свою страну на крупнейшем турнире.
Мы постараемся сделать так, чтобы вы нами гордились», – написал Килиан.
Мбаппе отыграл уже 96 матчей за сборную Франции, в которых оформил 56 голов и 40 ассистов. На ЧМ-2026 Франция сыграет против Ирака, Сенегала и Норвегии в группе I.
Coupe du Monde, Partie 3.— Kylian Mbappé (@KMbappe) May 14, 2026
Un fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers.
🇫🇷🙏🏽💫 @equipedefrance pic.twitter.com/9qnMPz9txp
