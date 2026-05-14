Хавбек Динамо сыграл 100-й матч за киевскую команду во всех турнирах

Юбилейным для полузащитника Динамо Владимира Бражко стал матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги против Колоса (2:1). Он достиг отметки в 100 сыгранных поединков в составе бело-синих во всех турнирах.

Бражко дебютировал за первую команду Динамо 30 июля 2023 года в матче 1-го тура УПЛ против Миная (4:1). В той встрече он вышел на футбольное поле вместо Сергея Сидорчука.

С тех пор Владимир упорно работал, достиг прогресса и завоевал место в стартовом составе киевлян. Его рост не остался незамеченным – неоднократно вызывался в ряды национальной сборной Украины. В частности, принял участие в финальной части Евро-2024.

В динамовской футболке хавбек провел 69 поединков в рамках Украинской Премьер-лиги, 9 – в Кубке Украины и 22 – в еврокубках. В его активе – 15 голов и 11 результативных передач.

В составе первой команды Динамо Владимир Бражко стал чемпионом Украины в сезоне 2024/25.