Президент Порту отреагировал на слухи о подписании Левандовского

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал слухи о возможном подписании Роберта Левандовского.

«Как вы можете представить, для нас финансово невозможно даже подумать о Левандовском».

Контракт польского форварда с «Барселоной» действует до июня, после чего он, скорее всего, станет свободным агентом.

В текущем сезоне Левандовски сыграл 44 матча за «Барселону» во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 4 ассиста.

Ранее Роберт Левандовски сообщил, что готов играть в более слабом чемпионате.