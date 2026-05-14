Президент Порту отреагировал на слухи о подписании Левандовского
Андре Виллаш-Боаш назвал это финансово невозможным
Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал слухи о возможном подписании Роберта Левандовского.
«Как вы можете представить, для нас финансово невозможно даже подумать о Левандовском».
Контракт польского форварда с «Барселоной» действует до июня, после чего он, скорее всего, станет свободным агентом.
В текущем сезоне Левандовски сыграл 44 матча за «Барселону» во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 4 ассиста.
Ранее Роберт Левандовски сообщил, что готов играть в более слабом чемпионате.
