  4. Хочешь на ЧМ-2026? Заплати $15000 Трампу
14 мая 2026, 18:05 | Обновлено 14 мая 2026, 18:30
X. Лионель Месси и Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа освободит футбольных болельщиков из 50 стран от требования внесения залога в размере 15 000 долларов США для получения визы, при условии, что они едут в США на чемпионат мира по футболу с действительными билетами на матчи.

Пять из этих стран – Алжир, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Тунис – прошли квалификацию на турнир, который пройдет совместно в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Требование о залоге, введенное в прошлом году, было призвано сократить количество случаев превышения срока действия визы, согласно уведомлению, опубликованному Госдепартаментом.

Игроки и тренеры турнира уже были освобождены от требования о залоге, но обычные болельщики с подтвержденными билетами на чемпионат мира до среды не были включены в эту программу. Хотя требование теперь приостановлено для футбольных болельщиков из 50 затронутых стран, путешественникам из Ирана и Гаити по-прежнему запрещен въезд. Однако игроки и тренеры из этих стран освобождены от требования для поездок, связанных с чемпионатом мира.

Правительство США также объявило, что от туристов из десятков стран может потребоваться предоставление истории активности в социальных сетях за пять лет в качестве условия въезда – еще одна иммиграционная политика, которая может повлиять на посетителей, приезжающих в США на чемпионат мира.

Руслан Полищук Источник: BBC
