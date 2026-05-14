Егор ШАЛФЕЕВ: «Нам нужно качественнее сыграть в свою игру»

В поединке 28-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» в пятницу, 15 мая, сыграет с запорожским «Металлургом». О подготовке к важному для команды матчу рассказал полузащитник черниговского клуба Егор Шалфеев.

– Следующий матч команда проведет против одной из твоих бывших команд – запорожского Металлурга. Как оценишь свой период игры на Славутич-Арене?

– Всегда приятно возвращаться в родной город, и сыграть там против Металлурга. Считаю, для себя лично, этот период очень удачным, и команда, в общем-то, давала хороший результат.

– В качестве игрока Металлурга в сезоне 2022/23 ты до последнего сражался за выход в УПЛ. Какие у тебя воспоминания именно о том игровом году?

– Во-первых, у нас была настоящая команда с большой буквы «К». И на футбольном поле, и вне его. Был хороший коллектив во главе с качественным тренерским штабом. Именно благодаря этому мы боролись за Премьер-лигу до последнего матча.

– В первом круге Чернигову не удалось дома победить запорожцев (1:1). Какие ошибки нужно исправить, чтобы победить в завтрашнем поединке?

– Нам нужно качественнее сыграть в свою игру и быть агрессивными на мяче и без него.

– Прошлую игру ФК Чернигов сыграл качественно и получил важный бал дома против Черноморца (2:2). Что для себя командная вынесла из игры?

– Если мы будем играть с такой же самоотдачей, как с Черноморцем, и дальше, то и результат будет.

– Кульминация сезона все ближе. Что ты хочешь передать болельщикам перед решающими двумя неделями сезона?

– Всегда благодарны своим болельщикам. Как бы трудно ни было, мы играем в первую очередь для них и за Чернигов!