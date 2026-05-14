  4. Капитан клуба УПЛ выбыл до конца сезона
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 17:19 | Обновлено 14 мая 2026, 17:20
Капитан клуба УПЛ выбыл до конца сезона

Против «Шахтера» и «Александрии» Максим Задерака не сыграет

ФК Кривбасс. Максим Задерака

Как стало известно Sport.ua, проведенная МРТ подтвердила серьезность травмы, которую атакующий полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака получил в матче 27-го тура УПЛ с «Карпатами» (1:0). На 90-й минуте игры защитник львовян Виталий Холод «въехал» в правую ногу капитана хозяев, после чего оба футболиста пропустили поединки следующего тура: пострадавший – из-за повреждения, а его обидчик – из-за перебора желтых карт. Но если Холод после отбытия одноматчевой дисквалификации сможет снова выйти на поле уже в воскресенье, то для Задераки этот сезон уже окончен – против «Шахтера» (17 мая) и «Александрии» (23 мая) он «Кривбассу» уже не поможет.

31-летний полузащитник в текущем сезоне провел 29 официальных матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевых передачи. Действующий контракт Задераки истекает 30 июня. Где Максим продолжит карьеру, пока неизвестно, однако, по нашей информации, до разговора с руководством «Кривбасса» никакой подписи под соглашением с другими клубами игрок ставить не будет.

За два тура до финиша чемпионата команда Патрика ван Леувена занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков.

Андрей Писаренко Sport.ua
