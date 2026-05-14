Определились хозяева матчей за медали Второй лиги
Также стали известны хозяева матчей плей-офф за право участия в Первой лиге
В четверг, 14 мая, Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места чемпионата Второй лиги, а также переходных матчей за право участия в Первой лиге следующего сезона. В жеребьевке приняли участие менеджер Отдела по стадионам и проведение соревнований УАФ Юрий Иванченко и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
Матч за первое место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:
- Первое место Группа Б (номинальный хозяин) – первое место Группа А
Базовая дата матча за чемпионство Второй лиги – 27 мая 2026 года
Матч за третье место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:
- Второе место Группа Б – Второе место Группа А
Базовая дата матча за третье место – 30 мая 2026 года. Состоит из одного матча.
Матчи плей-офф за право участия в соревнованиях Первой лиги сезона 2026/27:
- Четвертое место Второй лиги – 13-е место Первой лиги (базовая дата матча – 04 июня)
- 13-е место Первой лиги – четвертое место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)
- Третье место Второй лиги – 14-е место Первой лиги (базовая дата матча – 04 июня)
- 14-е место Первой лиги – третье место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)
Этап плей-офф состоит из двух матчей – по одному на поле каждой из команд-участниц.
Победители групп А и Б во Второй лиге выходят в первую лигу. А две команды, которые займут третье-четвертое место во Второй лиге, сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут 13-е и 14-е места.
Турнирная таблица
