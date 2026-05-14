Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определились хозяева матчей за медали Второй лиги
Украина. Вторая лига
14 мая 2026, 16:37 |
228
0

Определились хозяева матчей за медали Второй лиги

Также стали известны хозяева матчей плей-офф за право участия в Первой лиге

14 мая 2026, 16:37 |
228
0
Определились хозяева матчей за медали Второй лиги
ПФЛ

В четверг, 14 мая, Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места чемпионата Второй лиги, а также переходных матчей за право участия в Первой лиге следующего сезона. В жеребьевке приняли участие менеджер Отдела по стадионам и проведение соревнований УАФ Юрий Иванченко и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

Матч за первое место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:

  • Первое место Группа Б (номинальный хозяин) – первое место Группа А

Базовая дата матча за чемпионство Второй лиги – 27 мая 2026 года

Матч за третье место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:

  • Второе место Группа Б – Второе место Группа А

Базовая дата матча за третье место – 30 мая 2026 года. Состоит из одного матча.

Матчи плей-офф за право участия в соревнованиях Первой лиги сезона 2026/27:

  • Четвертое место Второй лиги – 13-е место Первой лиги (базовая дата матча – 04 июня)
  • 13-е место Первой лиги – четвертое место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)
  • Третье место Второй лиги – 14-е место Первой лиги (базовая дата матча – 04 июня)
  • 14-е место Первой лиги – третье место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)

Этап плей-офф состоит из двух матчей – по одному на поле каждой из команд-участниц.

Победители групп А и Б во Второй лиге выходят в первую лигу. А две команды, которые займут третье-четвертое место во Второй лиге, сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут 13-е и 14-е места.

Турнирная таблица

По теме:
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
ТВЕРДОХЛЕБ: «ЛНЗ не собирается останавливаться. Мы получаем удовольствие»
Коуч Руха: «Это была тяжелая игра. Такие ошибки очень бьют по команде»
жеребьевка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ПФЛ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Премьер-лиги может сняться с чемпионата и спасти Александрию
Футбол | 14 мая 2026, 12:12 5
Клуб Премьер-лиги может сняться с чемпионата и спасти Александрию
Клуб Премьер-лиги может сняться с чемпионата и спасти Александрию

Львовский «Рух» намерен прекратить свои выступления либо до стыковых матчей, либо после

Полесье оступается, Александрия вылетает, ЛНЗ выходит в еврокубки
Футбол | 14 мая 2026, 16:19 0
Полесье оступается, Александрия вылетает, ЛНЗ выходит в еврокубки
Полесье оступается, Александрия вылетает, ЛНЗ выходит в еврокубки

Самые интересные события 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14.05.2026, 08:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13.05.2026, 18:29
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футбол | 14.05.2026, 07:37
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 2
Бокс
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 11
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем