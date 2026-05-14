Определились хозяева матчей за медали Второй лиги

В четверг, 14 мая, Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места чемпионата Второй лиги, а также переходных матчей за право участия в Первой лиге следующего сезона. В жеребьевке приняли участие менеджер Отдела по стадионам и проведение соревнований УАФ Юрий Иванченко и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

Матч за первое место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:

Первое место Группа Б (номинальный хозяин) – первое место Группа А

Базовая дата матча за чемпионство Второй лиги – 27 мая 2026 года

Матч за третье место во Второй лиге, который пройдет на нейтральном поле:

Второе место Группа Б – Второе место Группа А

Базовая дата матча за третье место – 30 мая 2026 года. Состоит из одного матча.

Матчи плей-офф за право участия в соревнованиях Первой лиги сезона 2026/27:

Четвертое место Второй лиги – 13-е место Первой лиги (базовая дата матча – 04 июня)

13-е место Первой лиги – четвертое место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)

Третье место Второй лиги – 14-е место Первой лиги (базовая дата матча – 04 июня)

14-е место Первой лиги – третье место Второй лиги (базовая дата матча – 10 июня)

Этап плей-офф состоит из двух матчей – по одному на поле каждой из команд-участниц.

Победители групп А и Б во Второй лиге выходят в первую лигу. А две команды, которые займут третье-четвертое место во Второй лиге, сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут 13-е и 14-е места.

