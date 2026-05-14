ТВЕРДОХЛЕБ: «ЛНЗ не собирается останавливаться. Мы получаем удовольствие»

Игрок черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над СК Полтава (2:0), оценив шансы своей команды на серебро нынешнего сезона УПЛ.

– ЛНЗ воспользовался шансом после осечки Полесья и вернулся на второе место. Насколько команда перед матчем говорила об этом случае и дополнительно ли зарядил вас результат конкурентов накануне?

– Да, мы, конечно, знали результат конкурентов, но, прежде всего, концентрировались на своей игре. Понимали, что все зависит от нас самих

– Впереди остаются еще два матча, и команда сейчас на серьезном эмоциональном подъеме. Есть внутри коллектива ощущение, что этот сезон удастся завершить исключительно победами?

– Сейчас у команды действительно хорошее эмоциональное состояние. Мы получаем удовольствие от того, что делаем, но впереди еще есть матчи, и никто не собирается останавливаться. Хотим получать зачетные баллы в каждой игре, – сказал Егор.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 баллов после 28 сыгранных матчей.