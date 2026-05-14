Баглай стал самым молодым голкипером Шахтера в УПЛ после Трубина

В поединке с «Оболонью» (3:1) место в воротах «Шахтера» впервые занял Ростислав Баглай. Свой премьерный матч в элитном дивизионе он провел в 18 лет 101 день. Среди голкиперов оранжево-черных в более юном возрасте дебютировал в УПЛ только Анатолий Трубин – в 17 лет 298 дней. Кроме всего прочего Баглай стал первым футболистом 2008 г. р., задействованным горняками в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Футболисты Шахтера 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины