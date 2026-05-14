Баглай стал самым молодым голкипером Шахтера в УПЛ после Трубина
Премьерный матч в чемпионатах Украины вратарь горняков провел в 18 лет 101 день
В поединке с «Оболонью» (3:1) место в воротах «Шахтера» впервые занял Ростислав Баглай. Свой премьерный матч в элитном дивизионе он провел в 18 лет 101 день. Среди голкиперов оранжево-черных в более юном возрасте дебютировал в УПЛ только Анатолий Трубин – в 17 лет 298 дней. Кроме всего прочего Баглай стал первым футболистом 2008 г. р., задействованным горняками в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Футболисты Шахтера 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1998
|
Георгий АРАБИДЗЕ
|
30.10.2015
|
Заря
|
7:1 (г)
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
25.07.2018
|
Десна
|
2:0 (г)
|
2000
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
10.03.2019
|
Карпаты
|
5:0 (д)
|
2001
|
Анатолий ТРУБИН
|
26.05.2019
|
Мариуполь
|
4:0 (д)
|
2002
|
Георгий СУДАКОВ
|
24.10.2020
|
Ворскла
|
1:1 (д)
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
23.08.2022
|
Металлист 1925
|
0:0 (д)
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
28.02.2023
|
Минай
|
4:1 (г)
|
2005
|
НЕВЕРТОН
|
29.07.2023
|
Металлист 1925
|
2:1 (г)
|
2006
|
Виктор ЦУКАНОВ
|
09.03.2024
|
Кривбасс
|
5:2 (д)
|
2007
|
ИЗАКИ
|
22.09.2025
|
Заря
|
1:0 (д)
|
2008
|
Ростислав БАГЛАЙ
|
13.05.2026
|
Оболонь
|
3:1 (д)
