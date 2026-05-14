Баглай стал самым молодым голкипером Шахтера в УПЛ после Трубина

Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 15:42 | Обновлено 14 мая 2026, 15:48
Премьерный матч в чемпионатах Украины вратарь горняков провел в 18 лет 101 день

ФК Шахтер. Ростислав Баглай

В поединке с «Оболонью» (3:1) место в воротах «Шахтера» впервые занял Ростислав Баглай. Свой премьерный матч в элитном дивизионе он провел в 18 лет 101 день. Среди голкиперов оранжево-черных в более юном возрасте дебютировал в УПЛ только Анатолий Трубин – в 17 лет 298 дней. Кроме всего прочего Баглай стал первым футболистом 2008 г. р., задействованным горняками в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Футболисты Шахтера 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1998

Георгий АРАБИДЗЕ

30.10.2015

Заря

7:1 (г)

1999

ФЕРНАНДУ

25.07.2018

Десна

2:0 (г)

2000

МАРКОС АНТОНИУ

10.03.2019

Карпаты

5:0 (д)

2001

Анатолий ТРУБИН

26.05.2019

Мариуполь

4:0 (д)

2002

Георгий СУДАКОВ

24.10.2020

Ворскла

1:1 (д)

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

23.08.2022

Металлист 1925

0:0 (д)

2004

Кевин КЕЛСИ

28.02.2023

Минай

4:1 (г)

2005

НЕВЕРТОН

29.07.2023

Металлист 1925

2:1 (г)

2006

Виктор ЦУКАНОВ

09.03.2024

Кривбасс

5:2 (д)

2007

ИЗАКИ

22.09.2025

Заря

1:0 (д)

2008

Ростислав БАГЛАЙ

13.05.2026

Оболонь

3:1 (д)
