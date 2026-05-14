  Андрей Ярмоленко побил рекорд Васила Гигиадзе 20-летней давности
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 13:44 | Обновлено 14 мая 2026, 13:55
Андрей Ярмоленко побил рекорд Васила Гигиадзе 20-летней давности

Хавбек киевлян реализовал 20-й пенальти подряд в чемпионатах Украины

ФК Динамо

В матче с «Колосом» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 20-й подряд мяч с пенальти в чемпионатах Украины. Тем самым он побил рекорд УПЛ 20-летней давности Васила Гигиадзе. Единственную до сего времени осечку с «точки» Ярмоленко совершил 22 июля 2012 года в гостевом матче «Динамо» с «Арсеналом», когда голкипер «канониров» Юрий Панькив парировал премьерный удар Андрея с одиннадцатиметровой отметки.

В списке лучших бомбардиров-пенальтистов украинских чемпионатов Ярмоленко с 20 голами занимает 5-е место, но в топ-10 этого списка имеет наилучшую реализацию – 95,2%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

24

28

85,7

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

4.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

20

21

95,2

6.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

7.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

9.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

10.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

20*

06.04.2014 - 13.05.2026

2.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Черноморец,

12*

31.03.2018 - 26.04.2026

Александрия, Оболонь

* серия не закончена.

Сергей Цыба
