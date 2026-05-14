  4. Первый сезон в УПЛ. Неожиданный форвард ворвался в гонку бомбардиров
14 мая 2026, 13:50 | Обновлено 14 мая 2026, 13:55
Первый сезон в УПЛ. Неожиданный форвард ворвался в гонку бомбардиров

Сторчоус может стать неожиданным конкурентом

ФК Кудровка. Андрей Сторчоус

В матче чемпионата Украины между Кудровкой и Рухом в первом тайме дубль оформил нападающий хозяев Андрей Сторчоус, который неожиданно участвует в гонке лучших бомбардиров УПЛ.

У 31-летнего игрока уже 10 точных ударов. Больше только у Матвея Пономаренко из Динамо и игрока Зари Филиппа Будковского – по 12 голов в сезоне.

Интересно, что Сторчоус проводит первый чемпионат в карьере на уровне УПЛ.

Кудровка борется за выживание и находится в зоне переходных матчей.

