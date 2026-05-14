Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 14:41 | Обновлено 14 мая 2026, 15:10
1354
4

Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»

Тренер Шахтера считает, что война не побеждает

14 мая 2026, 14:41 | Обновлено 14 мая 2026, 15:10
1354
4 Comments
Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран после матча с Оболонью (3:1), который прерывался и был задержан из-за воздушной тревоги, убежден, что война не побеждает жизнь в Украине.

«Не первый мой опыт, потому что тревоги были с ЛНЗ. Много звонков, много сообщений от семей родственников в команде. Мы в порядке, но им тоже тяжело».

«Как это объяснить? Что тут говорить. Самолеты летят, ракеты летят. Мы уходим в убежище, потом возвращаемся. Благодарен игрокам за этот сезон в целом. Люди в Украине так живут, но впечатление, что война не побеждает. Мы живем дальше», – сказал Туран.

По теме:
Коу Руха: «Это была тяжелая игра. Такие ошибки очень бьют по команде»
Битва за лучшую сетку. Кудровка с дублем Сторчоуса одолела Рух
Победный график Игоря Костюка один из худших среди тренеров Динамо
Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:53 7
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме

Элина переиграла Елену Рыбакину и далее поборется против Иги Свентек

С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
Футбол | 14 мая 2026, 10:26 5
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати

Лионель помог своей команде одержать победу в матче регулярного сезона MLS

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14.05.2026, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Известно, сколько заплатит Буткевич игрокам Полесья за медали Премьер-лиги
Футбол | 14.05.2026, 13:27
Известно, сколько заплатит Буткевич игрокам Полесья за медали Премьер-лиги
Известно, сколько заплатит Буткевич игрокам Полесья за медали Премьер-лиги
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 13.05.2026, 19:22
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я думал он мову выучил,а он шындырим- бильбирым
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 19
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 21
Футбол
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 4
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 96
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем