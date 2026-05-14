Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»

Наставник Шахтера Арда Туран после матча с Оболонью (3:1), который прерывался и был задержан из-за воздушной тревоги, убежден, что война не побеждает жизнь в Украине.

«Не первый мой опыт, потому что тревоги были с ЛНЗ. Много звонков, много сообщений от семей родственников в команде. Мы в порядке, но им тоже тяжело».

«Как это объяснить? Что тут говорить. Самолеты летят, ракеты летят. Мы уходим в убежище, потом возвращаемся. Благодарен игрокам за этот сезон в целом. Люди в Украине так живут, но впечатление, что война не побеждает. Мы живем дальше», – сказал Туран.