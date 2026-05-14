Эксперт: «Зачем этот новичок Динамо? Не уровень киевлян»
Фаал может перебраться в Динамо
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что Динамо на стоит подписывать форварда Карпат Бубакарра Фаала. Ранее многие источники подтвердили интерес киевлян к мощному центральному нападающему.
«Это не большая потеря для Динамо, если Фаал не перейдет. Не считаю, что он – уровень Динамо и даст результат. Зачем он нужен? Это как с Герреро. Получил контракт – и дальше развиваться не хочет».
«Не в восторге от такого возможного решения. Но Сам Фаал не хочет ехать в Киев», – сказал Цыганык.
Фаал в нынешнем сезоне забил 9 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард хочет остаться в каталонской команде
Элина переиграла Елену Рыбакину и далее поборется против Иги Свентек
Герреро очень талантлив, но выбрал камбаки и бабы. Он деградирует по неигровым причинам.
а Фаал весьма старательный и скромный, но таланта там особого нет. Добротный работяга.
Цікаво, Динамо і Фаал самі знають, що він до них переходить/не переходить?
в заголовку автор замітки назвав експертом,
як завжди звиздить в барабан різну х..ню.
Який він експерт, якшо він сам у футболі тямить
лише своїми спогадами по іграм з м'ячиком в дитячому садку?