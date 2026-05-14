Эксперт: «Зачем этот новичок Динамо? Не уровень киевлян»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что Динамо на стоит подписывать форварда Карпат Бубакарра Фаала. Ранее многие источники подтвердили интерес киевлян к мощному центральному нападающему.

«Это не большая потеря для Динамо, если Фаал не перейдет. Не считаю, что он – уровень Динамо и даст результат. Зачем он нужен? Это как с Герреро. Получил контракт – и дальше развиваться не хочет».

«Не в восторге от такого возможного решения. Но Сам Фаал не хочет ехать в Киев», – сказал Цыганык.

Фаал в нынешнем сезоне забил 9 голов.