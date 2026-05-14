Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 16:18 | Обновлено 14 мая 2026, 16:38
Эксперт: «Зачем этот новичок Динамо? Не уровень киевлян»

Фаал может перебраться в Динамо

ФК Карпаты. Бубакарр Фаал

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что Динамо на стоит подписывать форварда Карпат Бубакарра Фаала. Ранее многие источники подтвердили интерес киевлян к мощному центральному нападающему.

«Это не большая потеря для Динамо, если Фаал не перейдет. Не считаю, что он – уровень Динамо и даст результат. Зачем он нужен? Это как с Герреро. Получил контракт – и дальше развиваться не хочет».

«Не в восторге от такого возможного решения. Но Сам Фаал не хочет ехать в Киев», – сказал Цыганык.

Фаал в нынешнем сезоне забил 9 голов.

Бабукарр Фаал Игорь Цыганык Динамо Киев Карпаты Львов трансферы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Герреро и Фаал это совершенно разные истории.
Герреро очень талантлив, но выбрал камбаки и бабы. Он деградирует по неигровым причинам.
а Фаал весьма старательный и скромный, но таланта там особого нет. Добротный работяга.
Просто Вацко сказав, що переходить, тому Циганик - що не переходить. Це як Ступар/Шебек чи Орехов. 
Цікаво, Динамо і Фаал самі знають, що він до них переходить/не переходить?
отой ніби журналіст і коментатор, якого тут 
в заголовку автор замітки назвав експертом,
як завжди звиздить в барабан різну х..ню.
Який він експерт, якшо він сам у футболі тямить
лише своїми спогадами по іграм з м'ячиком в дитячому садку?
А що, зараз є рівень Динамо? Це середняк прем'єр ліги, на сьогодні.
Який типу експерт, такий і рівень.
