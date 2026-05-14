  4. Не только Шахтер. Известны 20 участников основного раунда Лиги чемпионов
14 мая 2026, 12:47 | Обновлено 14 мая 2026, 12:58
В среду, 13 мая, путевку в самый престижный клубный турнир Европы завоевала «Славия» Прага

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Славия Прага

В среду, 13 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Чехии, в котором встретились «Славия» и «Яблонец». Клуб из Праги одержал победу со счетом 5:1 и досрочно стал обладателем золотых наград.

Представитель Чехии стал 20 участником основного этапа Лиги чемпионов, составив компанию донецкому «Шахтеру», который будет представлять Украину в самом престижном клубном турнире Европы.

В основной стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов выступят 36 клубов: 29 команд попадут туда автоматически, обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.

По состоянию на 14 мая известны 20 участников:

  • Испания: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Вильярреал», «Бетис»
  • Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд
  • Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»
  • Франция: ПСЖ, «Ланс»
  • Италия: «Интер»
  • Португалия: «Порту»
  • Нидерланды: ПСВ, «Фейеноорд»
  • Австрия: РБ Зальцбург
  • Турция: «Галатасарай»
  • Украина: «Шахтер»
  • Чехия: «Славия» Прага

Клубы, которые стали обладателями мест в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27

Не тільки Шахтар? Хотілося б щоб там був тільки Шахтар
