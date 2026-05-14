Не только Шахтер. Известны 20 участников основного раунда Лиги чемпионов

В среду, 13 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Чехии, в котором встретились «Славия» и «Яблонец». Клуб из Праги одержал победу со счетом 5:1 и досрочно стал обладателем золотых наград.

Представитель Чехии стал 20 участником основного этапа Лиги чемпионов, составив компанию донецкому «Шахтеру», который будет представлять Украину в самом престижном клубном турнире Европы.

В основной стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов выступят 36 клубов: 29 команд попадут туда автоматически, обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.

По состоянию на 14 мая известны 20 участников:

Испания : «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Вильярреал», «Бетис»

Германия : «Бавария», «Боруссия» Дортмунд

Англия : «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»

Франция : ПСЖ, «Ланс»

Италия : «Интер»

Португалия : «Порту»

Нидерланды : ПСВ, «Фейеноорд»

Австрия : РБ Зальцбург

Турция : «Галатасарай»

Украина : «Шахтер»

Чехия: «Славия» Прага

Клубы, которые стали обладателями мест в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27