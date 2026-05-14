Не только Шахтер. Известны 20 участников основного раунда Лиги чемпионов
В среду, 13 мая, путевку в самый престижный клубный турнир Европы завоевала «Славия» Прага
В среду, 13 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Чехии, в котором встретились «Славия» и «Яблонец». Клуб из Праги одержал победу со счетом 5:1 и досрочно стал обладателем золотых наград.
Представитель Чехии стал 20 участником основного этапа Лиги чемпионов, составив компанию донецкому «Шахтеру», который будет представлять Украину в самом престижном клубном турнире Европы.
В основной стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов выступят 36 клубов: 29 команд попадут туда автоматически, обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.
По состоянию на 14 мая известны 20 участников:
- Испания: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Вильярреал», «Бетис»
- Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд
- Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»
- Франция: ПСЖ, «Ланс»
- Италия: «Интер»
- Португалия: «Порту»
- Нидерланды: ПСВ, «Фейеноорд»
- Австрия: РБ Зальцбург
- Турция: «Галатасарай»
- Украина: «Шахтер»
- Чехия: «Славия» Прага
Клубы, которые стали обладателями мест в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27
✅ CONFIRMED— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 13, 2026
🇨🇿 Slavia Praha become Czech champions 🏆 and with that - the 20th team to mathematically secure a place in 2026/27 🔵 UCL league stage!
This will be 🇨🇿 Slavia's FOURTH appearance in UCL group/league stage, and the first time they did it in back-to-back seasons!… pic.twitter.com/5Ie27BSWcv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о методе «пальцем в небо» при выборе нового тренера сборной
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии