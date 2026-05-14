  4. Игрок ЛНЗ: «Не имеем права упустить второе место в УПЛ»
14 мая 2026, 12:48 | Обновлено 14 мая 2026, 13:02
Игрок ЛНЗ: «Не имеем права упустить второе место в УПЛ»

Геннадий Пасич с партнерами по команде сделали еще один шаг к «серебру»

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Один из лидеров ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 28 тура УПЛ с «Полтавой», в котором команда из Черкасс одержала победу – 2:0.

«Сбылось одно из моих футбольных мечтаний: стать призером УПЛ. Теперь зависит только от нас, наградами какого качества будем отмечены. Конечно, после осечки нашего главного конкурента – «Полесья» не имеем права упустить такую ​​возможность взойти на вторую ступень пьедестала почета.

Что касается исторического, без преувеличения, поединка с «Полтавой», в котором мы обеспечили себе призовое место, то нам помог быстрый гол Егора Твердохлеба. Еще до перерыва смело могли, как говорится, закрыть игру, но растратили много голевых моментов.

Надеюсь, что в заключительных календарных поединках с «Кудровкой» и «Оболонью» с прицелом все будет хорошо. Не может не радовать и то, что за исключением травмированного Шоты Ноникашвили, остальные футболисты ЛНЗ – в строю».

В активе подопечных Виталия Пономарева 57 очков и они уступают в чемпионате только «Шахтеру».

Андрей Писаренко
