Срна одним словом отреагировал на историческое достижение ЛНЗ в УПЛ

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна отреагировал на исторический сезон черкасского ЛНЗ в Украинской премьер-лиге, по итогам которого «фиолетовые» будут выступать в еврокубках.

«Поздравляю», – лаконично написал Дарио на своей странице в Instagram, прикрепив сообщение «фиолетовых».

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей. Шахтер завоевал «золото» нынешнего сезона УПЛ.