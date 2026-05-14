Украина. Премьер лига14 мая 2026, 11:24 | Обновлено 14 мая 2026, 11:42
1369
Срна одним словом отреагировал на историческое достижение ЛНЗ в УПЛ
Дарио поздравил «фиолетовых»
Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна отреагировал на исторический сезон черкасского ЛНЗ в Украинской премьер-лиге, по итогам которого «фиолетовые» будут выступать в еврокубках.
«Поздравляю», – лаконично написал Дарио на своей странице в Instagram, прикрепив сообщение «фиолетовых».
В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей. Шахтер завоевал «золото» нынешнего сезона УПЛ.
на миг показалось, что Черновцы в Еврокубках ... и за нашу Одессу стало стыдно!!!
