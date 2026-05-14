Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига 1 отреагировала на невероятный сейв Забарного, который спас Сафонова
Франция
14 мая 2026, 11:44 | Обновлено 14 мая 2026, 12:30
1318
1

Лига 1 отреагировала на невероятный сейв Забарного, который спас Сафонова

Защитник сборной Украины выбил мяч, который летел в ворота в противостоянии с «Лансом»

14 мая 2026, 11:44 | Обновлено 14 мая 2026, 12:30
1318
1 Comments
Лига 1 отреагировала на невероятный сейв Забарного, который спас Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 13 мая, состоялся перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Ланс» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0 и стали победителями Лиги 1.

Одним из самых ярких моментов в этом противостоянии стал эпизод, когда защитник сборной Украины Илья Забарный выбил мяч, который летел в створ ворот.

Голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был бессилен в этом моменте, так как вышел слишком далеко и не успевал вернуться назад.

Лига 1 отреагировала на игру Забарного, опубликовав соответствующее видео в своих социальных сетях со словами: «Забарного невозможно пробить».

ПСЖ набрал 76 баллов и за тур до завершения чемпионата досрочно стал триумфатором элитного дивизиона. Поединок против «Парижа» не будет иметь турнирного значения для команды.

ВИДЕО. Лига 1 отреагировала на невероятный сейв Забарного, который спас Сафонова

По теме:
Во Франции оценили игру Забарного после победы ПСЖ в чемпионате Франции
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Один из лучших. Известна оценка Забарного за чемпионский матч против Ланса
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ланс ПСЖ Ланс - ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов
Николай Тытюк Источник: Лига 1
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 94
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха
Футбол | 14 мая 2026, 09:59 0
В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха
В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха

Олег Гарас будет работать в Черкассах

Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Футбол | 14.05.2026, 07:18
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Футбол | 14.05.2026, 00:45
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14.05.2026, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
На досвіді
Ответить
0
Популярные новости
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 26
Футбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 21
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
12.05.2026, 08:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем