Лига 1 отреагировала на невероятный сейв Забарного, который спас Сафонова

В среду, 13 мая, состоялся перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Ланс» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0 и стали победителями Лиги 1.

Одним из самых ярких моментов в этом противостоянии стал эпизод, когда защитник сборной Украины Илья Забарный выбил мяч, который летел в створ ворот.

Голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был бессилен в этом моменте, так как вышел слишком далеко и не успевал вернуться назад.

Лига 1 отреагировала на игру Забарного, опубликовав соответствующее видео в своих социальных сетях со словами: «Забарного невозможно пробить».

ПСЖ набрал 76 баллов и за тур до завершения чемпионата досрочно стал триумфатором элитного дивизиона. Поединок против «Парижа» не будет иметь турнирного значения для команды.

