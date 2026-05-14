Лига 1 отреагировала на невероятный сейв Забарного, который спас Сафонова
Защитник сборной Украины выбил мяч, который летел в ворота в противостоянии с «Лансом»
В среду, 13 мая, состоялся перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Ланс» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0 и стали победителями Лиги 1.
Одним из самых ярких моментов в этом противостоянии стал эпизод, когда защитник сборной Украины Илья Забарный выбил мяч, который летел в створ ворот.
Голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был бессилен в этом моменте, так как вышел слишком далеко и не успевал вернуться назад.
Лига 1 отреагировала на игру Забарного, опубликовав соответствующее видео в своих социальных сетях со словами: «Забарного невозможно пробить».
ПСЖ набрал 76 баллов и за тур до завершения чемпионата досрочно стал триумфатором элитного дивизиона. Поединок против «Парижа» не будет иметь турнирного значения для команды.
Impossível a bola passar por Zabarnyi! 🧱 pic.twitter.com/4phHqFXXuS— Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) May 13, 2026
