Ребров готовит громкое решение в отношении УАФ. Причина уже известна
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свой пост в Украинской ассоциации футбола.
Как отмечает ТаТоТаке, Ребров может разорвать отношения с УАФ, если возобновит тренерскую карьеру. В настоящее время Ребров занимает должность вице-президента УАФ и является членом Исполнительного комитета организации.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
