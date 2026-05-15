В УАФ приняли ключевое решение по Андреа Мальдере
Объявление о назначении тренера состоится в понедельник, 18 мая
Итальянский специалист Андреа Мальдера готовится возглавить сборную Украины по футболу.
Как отмечает ТаТоТаке, объявление и презентация Мальдеры состоятся в понедельник, 18 мая, в Доме футбола. Там итальянец также даст пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов.
Последним местом его работы была должность ассистента главного тренера Де Дзерби в «Марселе».
Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.
