С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
Лионель помог своей команде одержать победу в матче регулярного сезона MLS
Интер Майами победил в перестрелке Цинциннати (5:3) в матче регулярного чемпионата MLS с дублем Лионеля Месси.
Сам легендарный аргентинец отличился двумя голами и ассистом на Маттео Сильветти, что сильно помогло его команде в матче. Еще один гол Интера Майами в активе Бертраме. У Цинциннати отличились Дэнки, Буха и Эвандер.
После 13 матчей Интер Майами идет на втором месте в Восточной конференции MLS, уступая лишь Нэшвиллу.
MLS, регулярный чемпионат, 14 мая
Цинциннати – Интер Майами – 3:5
Голы: Дэнки, 41 (пен.), Буха, 49, Эвандер, 64 – Месси, 24, 55, Сильветти, 79, Бертраме, 84, Челентано, 89 (автогол)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник сборной Украины провел убедительный матч и помог команде одолеть «Ланс»
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии