  С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
14.05.2026 02:30 – FT 3 : 5
Интер Майами
14 мая 2026, 10:26 | Обновлено 14 мая 2026, 10:57
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати

Лионель помог своей команде одержать победу в матче регулярного сезона MLS

Интер Майами победил в перестрелке Цинциннати (5:3) в матче регулярного чемпионата MLS с дублем Лионеля Месси.

Сам легендарный аргентинец отличился двумя голами и ассистом на Маттео Сильветти, что сильно помогло его команде в матче. Еще один гол Интера Майами в активе Бертраме. У Цинциннати отличились Дэнки, Буха и Эвандер.

После 13 матчей Интер Майами идет на втором месте в Восточной конференции MLS, уступая лишь Нэшвиллу.

MLS, регулярный чемпионат, 14 мая

Цинциннати – Интер Майами – 3:5

Голы: Дэнки, 41 (пен.), Буха, 49, Эвандер, 64 – Месси, 24, 55, Сильветти, 79, Бертраме, 84, Челентано, 89 (автогол)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Mateo Silvetti.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Бертераме (Интер Майами).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Silvetti (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эвандер Феррейра (Цинциннати), асcист Кевен Данке.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Родриго де Пауль.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Буха (Цинциннати), асcист Bryan Ramirez.
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевен Данке (Цинциннати).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
