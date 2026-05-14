С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати

Интер Майами победил в перестрелке Цинциннати (5:3) в матче регулярного чемпионата MLS с дублем Лионеля Месси.

Сам легендарный аргентинец отличился двумя голами и ассистом на Маттео Сильветти, что сильно помогло его команде в матче. Еще один гол Интера Майами в активе Бертраме. У Цинциннати отличились Дэнки, Буха и Эвандер.

После 13 матчей Интер Майами идет на втором месте в Восточной конференции MLS, уступая лишь Нэшвиллу.

MLS, регулярный чемпионат, 14 мая

Цинциннати – Интер Майами – 3:5

Голы: Дэнки, 41 (пен.), Буха, 49, Эвандер, 64 – Месси, 24, 55, Сильветти, 79, Бертраме, 84, Челентано, 89 (автогол)