Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
Худжамов останется в сборной Украины
Итальянский специалист Андреа Мальдера завершает формирование нового тренерского штаба сборной Украины.
Как отмечает ТаТоТаке, после изучения кандидатов на должность тренера вратарей сборной Украины Андреа Мальдера решил оставить в команде Рустама Худжамова, который занимал эту же должность при Сергее Реброве.
Худжамов является бывшим вратарем сборной Украины. За клубную карьеру он играл за такие известные команды, как «Динамо», «Шахтер» и «Карпаты».
Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/2 финала начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву
Футболист может вернуться в АПЛ