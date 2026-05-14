Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера

Итальянский специалист Андреа Мальдера завершает формирование нового тренерского штаба сборной Украины.

Как отмечает ТаТоТаке, после изучения кандидатов на должность тренера вратарей сборной Украины Андреа Мальдера решил оставить в команде Рустама Худжамова, который занимал эту же должность при Сергее Реброве.

Худжамов является бывшим вратарем сборной Украины. За клубную карьеру он играл за такие известные команды, как «Динамо», «Шахтер» и «Карпаты».

Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.