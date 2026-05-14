  4. Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
14 мая 2026, 23:44 | Обновлено 15 мая 2026, 01:06
УАФ. Рустам Худжамов

Итальянский специалист Андреа Мальдера завершает формирование нового тренерского штаба сборной Украины.

Как отмечает ТаТоТаке, после изучения кандидатов на должность тренера вратарей сборной Украины Андреа Мальдера решил оставить в команде Рустама Худжамова, который занимал эту же должность при Сергее Реброве.

Худжамов является бывшим вратарем сборной Украины. За клубную карьеру он играл за такие известные команды, как «Динамо», «Шахтер» и «Карпаты».

Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Ну це правильно, то нього питань в збірній немає 
Для Олійника: Худжамов грав ще за ФК Харків. І непогано - мабуть, це був найкращий період у його кар'єрі. Хоча харківським характером так і не приріс (от, незадача).
