Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк хочет укрепить состав перед началом следующего сезона.

Как отмечает источник, эту просьбу тренер донес до руководства клуба, которое поставило ультиматум – сначала тренер должен выиграть все матчи в текущем сезоне, а уже после этого клуб начнет трансферную политику.

«Динамо» осталось в этом сезоне сыграть в УПЛ с «Полтавой» и «Кудровкой», а также в финале Кубка Украины против «Чернигова».

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.