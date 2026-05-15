Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Тренер требует трансферов
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк хочет укрепить состав перед началом следующего сезона.
Как отмечает источник, эту просьбу тренер донес до руководства клуба, которое поставило ультиматум – сначала тренер должен выиграть все матчи в текущем сезоне, а уже после этого клуб начнет трансферную политику.
«Динамо» осталось в этом сезоне сыграть в УПЛ с «Полтавой» и «Кудровкой», а также в финале Кубка Украины против «Чернигова».
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
