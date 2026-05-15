Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 20:02 | Обновлено 15 мая 2026, 20:22
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк хочет укрепить состав перед началом следующего сезона.

Как отмечает источник, эту просьбу тренер донес до руководства клуба, которое поставило ультиматум – сначала тренер должен выиграть все матчи в текущем сезоне, а уже после этого клуб начнет трансферную политику.

«Динамо» осталось в этом сезоне сыграть в УПЛ с «Полтавой» и «Кудровкой», а также в финале Кубка Украины против «Чернигова».

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
Статья которая соответствует диагнозу доктора "шизофрения".
источник Олийченко и "камон, плей"
В этом сезоне 4 место. В следующем 6. Костюк наш тренер!))
Бурбасятинский ультиматум, радостно опубликованный Олийченко, засуньте себе сами знаете куда. Уже не знают, какие такие фейки выплеснуть в спорт уа, чтобы в очередной раз оплевать Динамо. Самим не надоело?
С трансферами и я могу. Но почему Лобановский пришел и с тем сбродом который проигрывал Рапиду и Ксамаксу в одну калитку сходу разгромил Барсу в двух играх? Он из сброда сделал команду. А тут ничего по сути не поменялось, такая же убогая игра как и у Шовковского, но давай трансферы . 
Якщо це будуть трансфери типу Бленуце й Шоли, то можна й гравцями з академії боротись за 3-5 місця, може ще один Пономаренко з'явиться. 
Оце ультиматум)) Цілком в стилі Суркіса-молодшого))
Потужный и пафосный ультиматум☝️
