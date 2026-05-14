  4. ФОТО. Известный телеведущий и комик захотел купить клуб АПЛ
14 мая 2026, 01:40 | Обновлено 14 мая 2026, 01:44
ФОТО. Известный телеведущий и комик захотел купить клуб АПЛ

Джеймс Корден – фанат Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Корден

Британский комик и телеведущий Джеймс Корден признался, что может представить себя владельцем «Вест Хэма».

В последние годы тема знаменитостей в футболе стала особенно популярной после того, как голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни приобрели «Рексем» в 2021 году и вывели клуб из Национальной лиги в Чемпионшип.

Недавно в футбольный бизнес зашел и KSI, купивший 20% акций «Дагенхэм энд Редбридж».

Во время эфира на talkSPORT Корден, который является давним фанатом «Вест Хэма», ответил на вопрос слушателя о возможности купить футбольный клуб: «Романтическая часть меня говорит: да, это было бы невероятно. У меня нет таких денег, но я думаю, что в «Вест Хэме» можно было бы выстроить систему с виденьем на пять лет вперед».

Когда ведущий пошутил, не хочет ли Корден стать «новой Карен Брэди», тот ответил: «Думаю, я бы справился неплохо».

Также телеведущий жестко раскритиковал ситуацию в клубе: «У «Вест Хэма» есть реальная проблема – отсутствие культуры и идентичности. Все выглядит реактивным, а не проактивным».

Сейчас «молотобойцы» находятся в зоне вылета АПЛ за два тура до конца сезона.

фото lifestyle Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
