Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Незабитый пенальти. Состоялся 1-й полуфинал плей-офф за выход в Эредивизи
Чемпионат Нидерландов
Алмере Сити
13.05.2026 21:00 – FT 0 : 1
Виллем-II
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
14 мая 2026, 03:02 |
31
0

Незабитый пенальти. Состоялся 1-й полуфинал плей-офф за выход в Эредивизи

Виллем II обыграл Алмере Сити со счетом 1:0

14 мая 2026, 03:02 |
31
0
Незабитый пенальти. Состоялся 1-й полуфинал плей-офф за выход в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 13 мая 2026 года, состоялся первый матч полуфинала плей-офф за выход в Эредивизи между «Алмере Сити» и «Виллемом II».

Игра прошла на стадионе «Янмар Стадион» в Алмере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте Мунир Эль-Аллуши не реализовал пенальти в составе «Виллема II».

Ответный матч состоится 16 мая в 21:00 по киевскому времени.

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, 1/2 финала, 1-й матч, 13 мая
Алмере Сити – Виллем II – 0:1
Голы: Бамба, 32

Видеообзор матча

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Бамба (Виллем-II), асcист Финн Стам.
По теме:
Ланс – ПСЖ – 0:2. Забарный – чемпион. Видео голов и обзор матча
Алавес – Барселона – 1:0. Сенсация на зло Жироне. Видео гола и обзор матча
Лацио – Интер – 0:2. Золотой дубль. Видео голов и обзор матча
Виллем II Алмере Сити пенальти видео голов и обзор чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13 мая 2026, 07:37 50
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре

Киевский клуб может сэкономить на выплате бонусов за Бленуце

Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 13 мая 2026, 22:22 8
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет

Изаки Силва может перейти в «Ювентус»

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13.05.2026, 08:59
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Футбол | 13.05.2026, 06:23
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
ФОТО. «Улыбка Бога».Известная журналистка очаровала фанатов на Italian Open
Футбол | 14.05.2026, 02:20
ФОТО. «Улыбка Бога».Известная журналистка очаровала фанатов на Italian Open
ФОТО. «Улыбка Бога».Известная журналистка очаровала фанатов на Italian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 20
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем