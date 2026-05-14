Незабитый пенальти. Состоялся 1-й полуфинал плей-офф за выход в Эредивизи

В среду, 13 мая 2026 года, состоялся первый матч полуфинала плей-офф за выход в Эредивизи между «Алмере Сити» и «Виллемом II».

Игра прошла на стадионе «Янмар Стадион» в Алмере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 72-й минуте Мунир Эль-Аллуши не реализовал пенальти в составе «Виллема II».

Ответный матч состоится 16 мая в 21:00 по киевскому времени.

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, 1/2 финала, 1-й матч, 13 мая

Алмере Сити – Виллем II – 0:1

Голы: Бамба, 32

