Маурицио САРРИ: «Мне безразлично, что будет со мной в будущем»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от миланского «Интера» (0:2) в финале Кубка Италии:

«Мы подготовились к матчу, снизив давление в первом тайме, так как во втором тайме соперник утратил часть своей агрессивности. Первый тайм был очень организованным, но мы все сделали сами: игра стала сложной, у нас было несколько шансов вернуться в игру, но нам это не удалось. Игра могла бы пройти по-другому, хотя мы знали, что они технически сильнее.

Сегодня вечером мне все равно, что будет со мной в будущем; оно под вопросом с обеих сторон. Мне жаль ребят – я видел их подавленное настроение. Мне жаль зрителей – их было много сегодня вечером. Они прекрасно провели время, но сегодня вечером, с небольшой помощью с нашей стороны, победу заслужил «Интер».