ФОТО. Слухи подтвердились: звезду Арсенала бросила его жена

Звезда «Арсенала» Леандро Троссард и его жена Лаура Гилвен расстались. Об этом девушка сообщила в эмоциональном посте в Instagram.

Лаура призналась, что пара уже «некоторое время живет отдельно», а решение о расставании было принято мирно и осознанно: «С любовью и уважением друг к другу мы приняли невероятно сложное решение расстаться. Самое важное – мы всегда останемся любящими родителями для наших двоих детей».

Пара была вместе почти 13 лет и поженилась в 2019 году.

Ранее Лаура удалила совместные фото с футболистом из соцсетей и перестала публиковать снимки с обручальным кольцом.

Несмотря на проблемы в личной жизни, Троссард продолжает ярко выступать за «Арсенал» – недавно бельгиец забил победный гол в матче против «Вест Хэма».