Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Слухи подтвердились: звезду Арсенала бросила его жена
Другие новости
13 мая 2026, 23:57 | Обновлено 14 мая 2026, 00:32
1676
1

ФОТО. Слухи подтвердились: звезду Арсенала бросила его жена

Леандро Троссард теперь холостяк

13 мая 2026, 23:57 | Обновлено 14 мая 2026, 00:32
1676
1 Comments
ФОТО. Слухи подтвердились: звезду Арсенала бросила его жена
Instagram. Леандро Троссард и Лаура Гилвен

Звезда «Арсенала» Леандро Троссард и его жена Лаура Гилвен расстались. Об этом девушка сообщила в эмоциональном посте в Instagram.

Лаура призналась, что пара уже «некоторое время живет отдельно», а решение о расставании было принято мирно и осознанно: «С любовью и уважением друг к другу мы приняли невероятно сложное решение расстаться. Самое важное – мы всегда останемся любящими родителями для наших двоих детей».

Пара была вместе почти 13 лет и поженилась в 2019 году.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Лаура удалила совместные фото с футболистом из соцсетей и перестала публиковать снимки с обручальным кольцом.

Несмотря на проблемы в личной жизни, Троссард продолжает ярко выступать за «Арсенал» – недавно бельгиец забил победный гол в матче против «Вест Хэма».

По теме:
ФОТО. Известный телеведущий и комик захотел купить клуб АПЛ
ФОТО. Как жена Забарного поздравила мужа с первым чемпионством в ПСЖ
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 3:0. Видео голов и обзор матча
фото Леандро Троссард Арсенал Лондон lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13 мая 2026, 06:54 9
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата

Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 13 мая 2026, 04:27 26
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины

В него войдут Степаненко, Каталано и Езерский

ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
Футбол | 13.05.2026, 23:59
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Футбол | 13.05.2026, 17:33
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13.05.2026, 07:37
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
вау, ого новость, а я посрав токо шо
Ответить
+1
Популярные новости
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 50
Бокс
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 8
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 1
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем