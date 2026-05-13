13 мая на Феликс Боллар пройдет матч 29-го тура Лиги 1 Франции, в котором Ланс встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ланс

Команда имели яркие эпизоды в истории, но в этом столетии очень уж надолго застряли в Лиге 2. Впрочем, наконец-то вернувшись, уже брали второе место. Правда, год назад был откровенный спад, когда, охотно проигрывая футбольных звезд, пошел заметный откат. Тогда ограничились только восьмым местом.

Впрочем, сейчас на тренерском посту находится Пьер Саж. И снова подтверждает, что не зря считается перспективным, толковым наставником. Его нынешние подопечные через две недели разыграют кубок, причем в финале им будет противостоять скромная Ницца. Кроме того, параллельно в Лиге 1 долго именно эти футболисты держались на первом месте. Но все же, кажется, уже сами понимают, что сдулись. Перед 2:0 в крайнем туре, с Нантом, были только ничьи с Брестом и Ниццей, после которого отставание от нынешнего соперника стало фактически критичным - шансы на титул остаются больше математическими.

ПСЖ

Клуб - действующий обладатель Ушастого. Более того, после этого Забарный и компания собрали немало и других международных титулов. По сути, осечка случалась только летом, в финале клубного чемпионата мира. Более того, сумев обыграть в полуфинале Баварию (1:1 в Мюнхене после 5:4 дома), французы теперь в шаге от повторной победы в Лиге чемпионов!

При этом на внутренней арене часто не хватает мотивации. Суперкубок выиграли зимой только в серии пенальти. И вскоре вылетели из кубка страны, уступив Парижу. Ну, а в Лиге 1 уже было пять поражений при четырех ничьих, в том числе 2:2 с Лорьяном. Да и Брест победили минимально, 1:0. Ну и что - даже Луис Энрике прямо говорил, что не верит в потерю его подопечным тут титула.

Статистика личных встреч

В начале января 2023-го года в последний раз парижан обыгрывал Ланс. После этого было шесть поражений в чемпионате и неудача в кубке, где, впрочем, основное время закончили 1:1.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.00 для Ланса и 2.15 для ПСЖ.

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Гости сумеют обыграть главного преследователя на его поле (коэффициент - 1,96).