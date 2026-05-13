  4. Тчуамени и Вальверде. Ла Лига представила символическую сборную сезона
Испания
13 мая 2026, 20:52 | Обновлено 13 мая 2026, 20:53
Тчуамени и Вальверде. Ла Лига представила символическую сборную сезона

В Испании выбрали лучших футболистов сезона: 11 основных и 8 запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига определила символическую сборную лучших футболистов сезона 2025/26.

По итогам сезона в состав команды вошли 11 основных и 8 запасных игроков.

Интересно, что соседние позиции в команде заняли Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде, между которыми недавно вспыхнула драка.

Символическая сборная Ла Лиги сезона 2025/26:

Вратарь: Жоан Гарсия

Защитники: Карлос Ромеро, Эрик Гарсия, Сантьяго Моуриньо, Маркос Льоренте

Полузащитники: Педри, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде

Нападающие: Килиан Мбаппе, Ведат Мурики, Ламин Ямаль

Запасные: Тибо Куртуа, Пау Кубарси, Пабло Форнальс, Микель Оярсабаль, Марк Пубиль, Луис Милья, Альберто Молейро, Рафинья

