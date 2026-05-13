Тчуамени и Вальверде. Ла Лига представила символическую сборную сезона
Ла Лига определила символическую сборную лучших футболистов сезона 2025/26.
По итогам сезона в состав команды вошли 11 основных и 8 запасных игроков.
Интересно, что соседние позиции в команде заняли Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде, между которыми недавно вспыхнула драка.
Символическая сборная Ла Лиги сезона 2025/26:
Вратарь: Жоан Гарсия
Защитники: Карлос Ромеро, Эрик Гарсия, Сантьяго Моуриньо, Маркос Льоренте
Полузащитники: Педри, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде
Нападающие: Килиан Мбаппе, Ведат Мурики, Ламин Ямаль
Запасные: Тибо Куртуа, Пау Кубарси, Пабло Форнальс, Микель Оярсабаль, Марк Пубиль, Луис Милья, Альберто Молейро, Рафинья
¡La espera ha terminado! 🏆— LALIGA (@LaLiga) May 13, 2026
✨ Presentamos a los 19 elegidos que reinan en el #FC26TeamOfTheSeason de LALIGA EA SPORTS.
La élite absoluta de nuestra competición.
¿Cuántos entran directos a tu equipo? 🎮 @easportsfces pic.twitter.com/XgLshzWJJn
