Шахтер и Оболонь были вынуждены покинуть поле на 17 минуте матча во Львове

Донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь» были вынуждены покинуть поле в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги, который стартовал в среду, 13 мая, в 18:45 по киевскому времени.

Главный арбитр встречи Николай Балакин остановил игру на 17-й минуте из-за воздушной тревоги и угрозы удара российской армии, которая целый день терроризирует украинцев.

Старт этого противостояния был отложен на 45 минут – существует риск, что команды не успеют доиграть в среду. В таком случае матч придется перенести на другой день.

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 баллов. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 28 пунктов.