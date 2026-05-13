Определен победитель Кубка Украины по футболу среди аматорских команд

13 мая 2026, 20:29
В среду, 13 мая 2026 года, состоялся финальный матч Кубка Украины по футболу среди аматорских команд между «Авангардом» и «Маяком».

Игра прошла на Учебно-тренировочном комплексе Федерации футбола Украины имени Виктора Максимовича Банникова в Киеве и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда».

Этот трофей стал первым Кубком Украины по футболу среди аматоров в истории «Авангарда».

Кубок Украины по футболу среди аматоров 2025/26. Финал, 13 мая
Авангард (Лозовая, Харьковская область) – Маяк (Сарны, Ровенская область) – 2:0
Голы: Соколан, 78, Череватенко, 85

