Определен победитель Кубка Украины по футболу среди аматорских команд
Трофей выиграл Авангард из Лозовой
В среду, 13 мая 2026 года, состоялся финальный матч Кубка Украины по футболу среди аматорских команд между «Авангардом» и «Маяком».
Игра прошла на Учебно-тренировочном комплексе Федерации футбола Украины имени Виктора Максимовича Банникова в Киеве и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда».
Этот трофей стал первым Кубком Украины по футболу среди аматоров в истории «Авангарда».
Кубок Украины по футболу среди аматоров 2025/26. Финал, 13 мая
Авангард (Лозовая, Харьковская область) – Маяк (Сарны, Ровенская область) – 2:0
Голы: Соколан, 78, Череватенко, 85
