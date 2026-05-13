Калинина и Ястремская. Семь украинок сыграют в парном разряде Ролан Гаррос

Семь украинских теннисисток заявлены в парный разряд Открытого чемпионата Франции 2026.

Украину в парном турнире Ролан Гаррос представят Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Единственный чисто украинкий тандем образуют Ястремская и Калинина.

Украинки в парном разряде Ролан Гаррос и их напарницы:

Надежда Киченок / Макото Ниномия

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Юлия Стародубцева / Магда Линетт

Александра Олейникова / Панна Удварди

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская

В одиночном разряде Ролан Гаррос также гарантировано сыграют семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Заявочный список на парный разряд Ролан Гаррос 2026 у женщин