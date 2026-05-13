Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина и Ястремская. Семь украинок сыграют в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
13 мая 2026, 18:21 |
675
3

Калинина и Ястремская. Семь украинок сыграют в парном разряде Ролан Гаррос

Ангелина и Даяна – вместе, также заявлены Костюк, Киченок, Стародубцева и Олейникова

13 мая 2026, 18:21 |
675
3 Comments
Калинина и Ястремская. Семь украинок сыграют в парном разряде Ролан Гаррос
Instagram. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

Семь украинских теннисисток заявлены в парный разряд Открытого чемпионата Франции 2026.

Украину в парном турнире Ролан Гаррос представят Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Единственный чисто украинкий тандем образуют Ястремская и Калинина.

Украинки в парном разряде Ролан Гаррос и их напарницы:

  • Людмила Киченок / Дезире Кравчик
  • Надежда Киченок / Макото Ниномия
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
  • Юлия Стародубцева / Магда Линетт
  • Александра Олейникова / Панна Удварди
  • Ангелина Калинина / Даяна Ястремская

В одиночном разряде Ролан Гаррос также гарантировано сыграют семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Заявочный список на парный разряд Ролан Гаррос 2026 у женщин

По теме:
Музетти снялся с Ролан Гаррос 2026 из-за травмы бедра
Ястремская прошла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Парме, одолев 98-ю ракетку
Стародубцева разгромила 73-ю ракетку в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже
Ролан Гаррос 2026 Людмила Киченок Дезире Кравчик Надежда Киченок Макото Ниномия Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Юлия Стародубцева Магда Линетт Александра Олейникова Панна Удварди Ангелина Калинина Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 13 мая 2026, 04:27 25
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины

В него войдут Степаненко, Каталано и Езерский

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 19:22 7
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/4 финала состоится 13 мая и начнется не ранее 20:00 по Киеву

Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
Футбол | 13.05.2026, 15:27
Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13.05.2026, 08:59
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13.05.2026, 07:37
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олійникова?Ніколи не чув,щоб вона пару грала!
Ответить
0
Ну слава богу, Марта з Габі не поцапались. Єдина пара, здатна на щось путяще.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 8
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 6
Теннис
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем