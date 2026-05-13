Калинина и Ястремская. Семь украинок сыграют в парном разряде Ролан Гаррос
Ангелина и Даяна – вместе, также заявлены Костюк, Киченок, Стародубцева и Олейникова
Семь украинских теннисисток заявлены в парный разряд Открытого чемпионата Франции 2026.
Украину в парном турнире Ролан Гаррос представят Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Единственный чисто украинкий тандем образуют Ястремская и Калинина.
Украинки в парном разряде Ролан Гаррос и их напарницы:
- Людмила Киченок / Дезире Кравчик
- Надежда Киченок / Макото Ниномия
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
- Юлия Стародубцева / Магда Линетт
- Александра Олейникова / Панна Удварди
- Ангелина Калинина / Даяна Ястремская
В одиночном разряде Ролан Гаррос также гарантировано сыграют семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Заявочный список на парный разряд Ролан Гаррос 2026 у женщин
