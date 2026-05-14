Игорь Костюк сообщил, что у Динамо возникла проблема
Тренер – о матче с «Колосом»
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил невыразительный второй тайм в матче против «Колоса» (2:1).
– Что случилось с командой во втором тайме? Ведь в первом всё было хорошо…
– Начали появляться ошибки в обороне, игроки начали нервничать. Немного просели, как и в матче с «Шахтером». Будем делать выводы, анализ – почему так происходит. Соперник начал играть за счет длинных передач, мы же начали проигрывать борьбу и подборы, в результате чего прижались к собственным воротам. Эта нервозность привела к голу, который мы пропустили. Снова проблема со вторым темпом на подборе, из той же зоны мы пропустили гол.
Однако мы сделали своевременные замены, благодаря которым отвели игру от наших ворот и довели матч до логичной победы. Но проблема есть.
