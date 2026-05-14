Коуч Динамо: «Этот легионер нечасто появлялся на поле, но...»

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк поделился мнением о легионере «бело-синих» Шоле Огундане, редко выходящем на футбольное поле.

– Вы рассчитываете на Шолу Огундану, который уже третий матч играет не лучшим образом?

– Этот игрок нечасто появлялся в играх, но у него есть качества, которые мы хотим использовать.

Надеемся, что та неуверенность, которая у него есть, с практикой, тренировками и нашими подсказками воплотится в то, что он будет полезен и будет давать нам преимущество в игре за счет своей скорости, – сказал Костюк.

В нынешнем сезоне УПЛ Шола Огундана провел 14 матчей за киевское Динамо, забив лишь один гол.