Коуч Динамо: «Этот легионер нечасто появлялся на поле, но...»
Игорь Костюк поддержал Шолу Огундану после матча против «Колоса»
Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк поделился мнением о легионере «бело-синих» Шоле Огундане, редко выходящем на футбольное поле.
– Вы рассчитываете на Шолу Огундану, который уже третий матч играет не лучшим образом?
– Этот игрок нечасто появлялся в играх, но у него есть качества, которые мы хотим использовать.
Надеемся, что та неуверенность, которая у него есть, с практикой, тренировками и нашими подсказками воплотится в то, что он будет полезен и будет давать нам преимущество в игре за счет своей скорости, – сказал Костюк.
В нынешнем сезоне УПЛ Шола Огундана провел 14 матчей за киевское Динамо, забив лишь один гол.
