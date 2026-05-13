Игрок Динамо: «Вы знаете, что нас ждет дальше. Это cамое важное»

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Колос со счетом 2:1 благодаря голам Тараса Михавко и Андрея Ярмоленко. Игру и сложный второй тайм оценил как раз Михавко.

«Вели 2:0, но когда соперник забивает один мяч, то начинает лучше играть и мы могли пропустить второй гол. У Колоса было достаточно моментов. Какая-то суета у наших ворот началась, я не знаю, с чем это связано во втором тайме. Не было уверенности у нас. К счастью, победили хорошего соперника».

«Проблемы на стандартах? Возможно, были проблемы, потому что по определенным причинам отсутствовал наш тренер по стандартам. Разберем этот матч, потому что впереди... Вы знаете, что впереди (финал Кубка Украины - прим), это самое важное», – сказал Михавко.