Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо: «Вы знаете, что нас ждет дальше. Это cамое важное»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 17:57 | Обновлено 13 мая 2026, 18:12
1028
0

Игрок Динамо: «Вы знаете, что нас ждет дальше. Это cамое важное»

Михавко оценил непростую победу над Колосом

13 мая 2026, 17:57 | Обновлено 13 мая 2026, 18:12
1028
0
Игрок Динамо: «Вы знаете, что нас ждет дальше. Это cамое важное»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Колос со счетом 2:1 благодаря голам Тараса Михавко и Андрея Ярмоленко. Игру и сложный второй тайм оценил как раз Михавко.

«Вели 2:0, но когда соперник забивает один мяч, то начинает лучше играть и мы могли пропустить второй гол. У Колоса было достаточно моментов. Какая-то суета у наших ворот началась, я не знаю, с чем это связано во втором тайме. Не было уверенности у нас. К счастью, победили хорошего соперника».

«Проблемы на стандартах? Возможно, были проблемы, потому что по определенным причинам отсутствовал наш тренер по стандартам. Разберем этот матч, потому что впереди... Вы знаете, что впереди (финал Кубка Украины - прим), это самое важное», – сказал Михавко.

По теме:
«Молодцы, уважение». Милевский оценил игру Динамо и вспомнил Лобановского
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Костюк раскритиковал Динамо и высказался о ситуации Пономаренко
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Тарас Михавко
Иван Зинченко Источник: FootballHub
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13 мая 2026, 08:15 49
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал

Боксер решил вернуться на ринг!

Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Футбол | 13 мая 2026, 06:23 5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5

Команда Руслана Ротаня потеряла важные очки в борьбе за второе место

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13.05.2026, 08:59
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Футбол | 13.05.2026, 09:29
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо
Футбол | 13.05.2026, 12:44
Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо
Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 47
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем