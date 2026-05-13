Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 17:07 | Обновлено 13 мая 2026, 17:51
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Кудровка – Рух перенесен. Известно, когда состоится игра

Поединок пройдет 14 мая в 13:00 по Киеву

ФК Рух

Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором должны встретиться «Кудровка» и львовский «Рух», перенесен.

Причиной этого послужила воздушная тревога в Ровенской области, которая длилась более 60 минут. Дирекция УПЛ установила новую дату и время проведение поединка – 14 мая в 13:00 по Киеву на стадионе «Авангард».

Изначально матч должен был состояться на все том же стадионе «Авангард», но 13 мая в 13:00 по Киеву.

«Кудровка» за 27 матчей Украинской Премьер-лиги сумела набрать 22 балла, команда располагается на 13-й позиции. В активе «Руха» 21 балл, подопечные Федыка идут 14-ми.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов воздушная тревога Кудровка Кудровка - Рух
Даниил Кирияка
