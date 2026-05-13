Шанс от Турана. Молодой игрок дебютирует за первую команду Шахтера

В основном составе Шахтера на матч чемпионата Украины против Оболони (начало в 18:00) выйдет вратарь Ростислав Баглай.

Наставник Арда Туран дал 18-летнему стражу ворот впервые сыграть за основную команду. Последние сезоны Баглай играл за юношескую команду, а также был в заявке на встречу УПЛ.

Отдых получил основной кипер Шахтера Дмитрий Ризнык, а в запасе остался Кирилл Фесюн.