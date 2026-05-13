Украина. Премьер лига13 мая 2026, 17:35 | Обновлено 13 мая 2026, 18:12
2076
1
Шанс от Турана. Молодой игрок дебютирует за первую команду Шахтера
Возможность сыграть в УПЛ получил Баглай
В основном составе Шахтера на матч чемпионата Украины против Оболони (начало в 18:00) выйдет вратарь Ростислав Баглай.
Наставник Арда Туран дал 18-летнему стражу ворот впервые сыграть за основную команду. Последние сезоны Баглай играл за юношескую команду, а также был в заявке на встречу УПЛ.
Отдых получил основной кипер Шахтера Дмитрий Ризнык, а в запасе остался Кирилл Фесюн.
Комментарии 1
Баглая ще не бачив в справі, але те що Фесюн рівнем не дотягує до другого воротаря Шахтаря - факт
