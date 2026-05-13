Он в числе двух кандидатов. Фенербахче нацелился на звезду сборной Украины

27-летний украинский вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин оказался в числе желательных трансферных целей турецкого «Фенербахче».

Как сообщает известный инсайдер Даукан Йылдырым, украинца, наряду с аргентинским вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, лично хочет видеть в клубе президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым. Стамбульский клуб хочет летом усилить вратарскую линию, где место основного занимает Эдерсон.

Лунин в «Реале» так и не смог навязать конкуренцию Тибо Куртуа, выполняя преимущественно роль дублера бельгийца. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.