  ШЕВЧЕНКО: «Что могу сказать по игре? Очень позитивно»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 16:39 | Обновлено 13 мая 2026, 17:54
ШЕВЧЕНКО: «Что могу сказать по игре? Очень позитивно»

Вингер «Кривбасса» оценил победу над «Вересом»

ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Украинский вингер «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал победу над «Вересом» (3:1) в поединке 28-го тура УПЛ:

«Хочется поблагодарит болельщиков, поблагодарить ВСУ за то, что защищают нас. Что могу сказать по игре? Очень позитивно. Сегодня была очень молодая команда, даже не знаю сколько там средний возраст. Очень важная победа, молодой состав, много интенсивности, много моментов. Хорошо, что мы их реализовали и выиграли.

Очень важный гол (прим. – мяч в ворота «Вереса»), каждый гол по своему важен. Это последствие работы, работы тренерской, всего штаба, нашей работы».

Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
