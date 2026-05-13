Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

13 мая в четвертьфинале теннисного турнира в Риме между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 10) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Звездная украинская теннисистка проводит очередной хороший турнир. Хоть Свитолина взяла только один титул в этом году – в Окленде – было много сильных выступлений. На грунте для спортсменки этот турнир третий в сезоне, дальше всего удалось зайти в Штутгарте, где был полуфинал.

В Риме украинка имеет откровенно легкую сетку, в первом матче она справилась с малоизвестной итальянкой Базилетти – 6:1, 6:3. Потенциальную опасность представляла американка Баптист, но у Свитолиной не было проблем – 6:1, 6:2. В последнем матче удалось обыграть молодую чешку Бартункову – 6:2, 6:3.

Елена Рыбакина

Для спортсменки из Казахстана сезон складывается хорошо, она выиграла Открытый чемпионат Австралии, а также турнир в Штутгарте. Можно записать себе в актив и финал Индиан-Уэллс с полуфиналом Майами, в обоих случаях были поражения от Арины Соболенко.

В Риме Рыбакина начала с победы над гречанкой Марией Саккари – 6:4, 6:1. Далее прошла Александру Эалу с Филиппин – 6:4, 6:3, а в последнем матче не оставила шансов экс-первой ракетке мира, чешке Каролине Плишковой – 6:0, 6:2. Теннисистка в отличной форме и намерена бороться за титул.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой семь раз, пока счет 4:3 в пользу Рыбакиной. Последний матч состоялся в этом году, тогда в полуфинале Индиан-Уэллс Свитолина уступила 5:7 6:4.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что на грунте соперницы пересекались трижды, здесь уже ведет украинка – 2:1.

Прогноз

Встречаются две сильные и опытные спортсменки, входящие в топ-10 рейтинга. На бумаге Рыбакина небольшой фаворит, она выше в рейтинге, имеет минимальное преимущество в очных противостояниях.

Здесь встретятся мощь против сильной защиты, Свитолина отлично играет на задней линии и умеет вынуждать ошибаться соперниц. Жду тенниса высоко уровня, поэтому ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua: Тотал геймов больше 20.5 за 1.66.