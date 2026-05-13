Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
WTA
13 мая 2026, 16:46 |
2347
3

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/4 финала состоится 13 мая и начнется не ранее 20:00 по Киеву

13 мая 2026, 16:46 |
2347
3 Comments
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 мая в четвертьфинале теннисного турнира в Риме между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 10) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Звездная украинская теннисистка проводит очередной хороший турнир. Хоть Свитолина взяла только один титул в этом году – в Окленде – было много сильных выступлений. На грунте для спортсменки этот турнир третий в сезоне, дальше всего удалось зайти в Штутгарте, где был полуфинал.

В Риме украинка имеет откровенно легкую сетку, в первом матче она справилась с малоизвестной итальянкой Базилетти – 6:1, 6:3. Потенциальную опасность представляла американка Баптист, но у Свитолиной не было проблем – 6:1, 6:2. В последнем матче удалось обыграть молодую чешку Бартункову – 6:2, 6:3.

Елена Рыбакина

Для спортсменки из Казахстана сезон складывается хорошо, она выиграла Открытый чемпионат Австралии, а также турнир в Штутгарте. Можно записать себе в актив и финал Индиан-Уэллс с полуфиналом Майами, в обоих случаях были поражения от Арины Соболенко.

В Риме Рыбакина начала с победы над гречанкой Марией Саккари – 6:4, 6:1. Далее прошла Александру Эалу с Филиппин – 6:4, 6:3, а в последнем матче не оставила шансов экс-первой ракетке мира, чешке Каролине Плишковой – 6:0, 6:2. Теннисистка в отличной форме и намерена бороться за титул.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой семь раз, пока счет 4:3 в пользу Рыбакиной. Последний матч состоялся в этом году, тогда в полуфинале Индиан-Уэллс Свитолина уступила 5:7 6:4.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что на грунте соперницы пересекались трижды, здесь уже ведет украинка – 2:1.

Прогноз

Встречаются две сильные и опытные спортсменки, входящие в топ-10 рейтинга. На бумаге Рыбакина небольшой фаворит, она выше в рейтинге, имеет минимальное преимущество в очных противостояниях.

Здесь встретятся мощь против сильной защиты, Свитолина отлично играет на задней линии и умеет вынуждать ошибаться соперниц. Жду тенниса высоко уровня, поэтому ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua: Тотал геймов больше 20.5 за 1.66.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
13.05.2026 -
20:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 20.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина Елена Рыбакина WTA Рим прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13 мая 2026, 08:15 46
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал

Боксер решил вернуться на ринг!

Шахтер может подписать одного из самых известных игроков сборной Украины
Футбол | 13 мая 2026, 09:03 16
Шахтер может подписать одного из самых известных игроков сборной Украины
Шахтер может подписать одного из самых известных игроков сборной Украины

Зинченко определяется со своим будущим

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13.05.2026, 06:54
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Старт в Париже. Людмила Киченок выиграла первый парный матч за два месяца
Теннис | 13.05.2026, 14:02
Старт в Париже. Людмила Киченок выиграла первый парный матч за два месяца
Старт в Париже. Людмила Киченок выиграла первый парный матч за два месяца
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
Футбол | 12.05.2026, 18:17
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Думаю що можливо Рибка не буде викладатися на повну щоб краще підготуватися до Ролан Гаросу, тому в Світоліної є хороші шанси на успіх 
Ответить
0
Я увлєкаюся спортивною рибалкой (с)...
Ответить
0
Дууууже важко нашим грати проти Рибакиної і арыны,дуже хочется помолятся,але не вірю в перемогу Еліни.. 
Ответить
-1
Популярные новости
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 25
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем