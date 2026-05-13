  Решение почти принято. В МЮ определились с тренером на следующий сезон
13 мая 2026, 14:28
Решение почти принято. В МЮ определились с тренером на следующий сезон

Руководство доверяет Майклу Каррику

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик может сохранить пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне и получить полноценный контракт.

Как сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс, бывший игрок «МЮ», контракт которого действует до конца сезона, занимает сильную позицию в преддверии переговоров о будущем в клубе. Судьба тренера решится по окончании сезона.

Инсайдер отмечает, что Майкл пользуется значительной поддержкой со стороны высшего руководства клуба накануне заседания исполнительного комитета на этой неделе. Между тем в «Манчестер Юнайтед» пока не исключают и другие кандидатуры.

Каррика назначили тренером «манкунианцев» в январе. Сейчас команда занимает третье место в АПЛ с 65 очками за два тура до завершения чемпионата, фактически гарантировав себе «бронзу» и место в Лиге чемпионов.

Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
