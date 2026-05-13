WTA13 мая 2026, 13:55 | Обновлено 13 мая 2026, 14:37
Даяна Ястремская – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Парме
13 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме, Италия.
Во втором раунде украинка сыграет против Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 98). Поединок начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Соланой Сиеррой.
А мені рівень Даясиної гри скоріше подобається Почала у своєму звичному стилі, але досить швидко виправилася і зараз засипає свою опонентку вінерами
Треба вийти у справах. Вважаю, що Даяна повинна взяти гру. Але головний матч для нас буде увечері. Схрестимо пальці на вдачу
Почався другий сет, і у Даясі провальчик у грі, сходу віддала свою подачу
Молодець, в останньому запальному розіграші біля сітки взяла сет
Є 1 сет!
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову.
Бачу, коментарів негусто, воно і не дивно, Даяна виграє, принаймі поки що. От як почне чудити - то "фан клуб" в повному складі і підтягнеться
Зможе подати на сет?
Ну якщо вже почала ракеткою в повітря махати,то приступ рядом.1:3 зараз почнеться.
