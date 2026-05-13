  4. «Надеюсь на компромисс». Юрченко рассказал о положении в Металлисте 1925
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 13:02 | Обновлено 13 мая 2026, 13:12
«Надеюсь на компромисс». Юрченко рассказал о положении в Металлисте 1925

Футболист имеет мотивацию играть и дальше

УПЛ. Владлен Юрченко

Один из опытнейших игроков УПЛ, 32-летний полузащитник «Металлиста 1925» Владлен Юрченко долгое время находится вне основного состава команды.

Sport.ua решил поинтересоваться его нынешним статусом.

– Как складывается ваша судьба?

– Пока ничего нового кроме того, что тренируюсь с «Металлистом 1925», сказать не могу. Будет видно летом. Теперь жду предложений, ведь имею мотивацию играть и дальше. После такой паузы еще больше хочется показать и доказать свою способность. Скорее – самому себе.

– До какого срока действует ваш контракт?

– До зимы. А если точнее, то он завершается 31 декабря 2026 года. При поступлении мне предложений будем все обсуждать. Надеюсь, по моему будущему руководством клуба будет найден какой-то компромисс.

– В свое время вы не один год провели за границей – в Германии, Дании и Латвии. Не планируете снова оказаться в роли легионера?

– Все понимают, какая сейчас ситуация. Не время, ведь с выездом за пределы страны есть определенные ограничения. Пока жду – а там будет видно.

Последний раз в составе «Металлиста 1925» Владлен Юрченко выходил на поле почти год назад – 1 июня 2025 года. Это было в матче плей-офф, в котором его команда встречалась с «Левым Берегом».

Андрей Писаренко
