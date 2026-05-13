Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Рух
Поединок 28-го тура УПЛ стартует в 13:00 по Киеву
13 мая в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится поединок, в рамках которого встретятся «Кудровка» и львовский «Рух».
Матч примет стадион «Авангард» в городе Ровно. Начнется игра в 13:00 по киевскому времени.
«Кудровка» в турнирной таблице УПЛ располагается на 13-м месте с 22 очками. «Рух» с 21 пунктом – 14-й.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
