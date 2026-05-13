  4. Легионер Металлиста 1925: «У нас есть потенциал и готовы к свершениям»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 12:21 | Обновлено 13 мая 2026, 13:02
Легионер Металлиста 1925: «У нас есть потенциал и готовы к свершениям»

Себастьян Кастильо рассказал о матче против «Карпат» (2:2) в 28 туре УПЛ

ФК Металлист 1925. Себастьян Кастильо

Венесуэльский легионер Металлиста 1925 Себастьян Кастильо поделился впечатлениями после матча с Карпатами (2:2) в 28 туре Украинской Премьер-лиги.

– Себастьян, сегодня ты провел очень полезный матч и отличился двумя ассистами. Что можешь сказать о своей игре и поддержке команды?

– В первую очередь хочу поблагодарить Бога за то, что снова вышел в стартовом составе и смог помочь команде. Если удается отдать ассист и быть полезным для команды – это еще лучше. Я здесь, чтобы помочь партнерам и продолжать расти как футболист и человек. Я терпеливо ждал своего момента и очень благодарен тренеру, штабу и партнерам за доверие. Особенно Николасу и Ари Моури – они помогают мне на поле и добавляют уверенности.

– Чувствовал ли ты, что сегодня сможешь отличиться результативным действием?

– Конечно, как и каждый, я хотел забить, но этого не произошло. У меня было несколько моментов, но это футбол – иногда он непредсказуем. У нас был шанс сравнять счет, мы даже могли вырвать победу, но допустили собственные ошибки. Если вы видели матч, то заметили, что у нас было много возможностей, однако мы их не реализовали. Но мы – команда, которая растет и продолжает бороться до самого конца.

– Насколько сложным был матч?

– На самом деле это была очень напряженная игра. Как я уже сказал, все решили наши ошибки. Мы контролировали ход матча, создавали моменты и имели возможности для победы, но реализовать их не удалось. В футболе все просто: если ты не забиваешь — забивают тебе.

– Довольны ли вы результатом?

– Нет, конечно. Мы хотели победить. Сейчас у нас серия без побед, но мы сохраняем веру, много работаем и полагаемся на Бога. Наша команда имеет потенциал и готова к большим свершениям, поэтому будем делать все, чтобы изменить ситуацию.

– Насколько сложно психологически переживать серию из пяти матчей без побед?

– Это непросто, но, как я уже говорил, мы очень хотели выиграть. Относимся к этому терпеливо, продолжаем работать над тем, что нужно улучшить, и будем биться до конца, чтобы снова побеждать, – сказал легионер.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
