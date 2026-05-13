Нападающий Оболони: «Шахтер? Будет очень интересная игра»

Форвард «Оболони» Денис Теслюк поделился впечатлениями от 50-го матча на уровне УПЛ и ожиданиями от игры 28-го тура с «Шахтером».

– Денис, матч против «Эпицентра» стал для тебя 50-м в карьере в Украинской Премьер-лиге. Что для тебя означает это достижение?

– Мне очень приятно дойти до такой цифры, но, если честно, я никогда не считал количество матчей в УПЛ. Для меня это просто приятный момент. Надеюсь, что не остановлюсь на этом и буду работать еще больше, чтобы провести еще больше матчей в Премьер-лиге.

– Расскажи о матче с «Эпицентром». Какие впечатления оставил соперник и эпизод со вторым забитым мячом?

– «Эпицентр» – очень хорошая команда, у них качественные футболисты, поэтому игра была непростой. Но приятно, что мы смогли перевернуть ход матча и сделать камбэк после 0:2. Особенно рады, что порадовали наших болельщиков и добились положительного результата.

Что касается второго гола, то была хорошая атака. Максим Третьяков пробивал по воротам, а я просто открывался в той зоне, куда летел мяч. В итоге мяч отскочил от меня прямо на Тараса Ляха, и очень хорошо, что все так сложилось и он забил свой второй мяч.

– Впереди матч против «Шахтера». Какие ожидания от этой игры?

– Все ребята очень настраиваются на этот матч. «Шахтер» – одна из лучших команд Украины, поэтому будет очень интересная игра. Для нас важно дать им бой и попробовать добиться положительного результата. Мы серьезно готовимся к этому поединку и будем выкладываться на поле на все 100%.

Ранее клуб УПЛ сообщил о смене места проведения матча 29-го тура.